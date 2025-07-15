В российском регионе брат с сестрой расправились с тремя собаками кувалдой

В Свердловской области осудят расправившихся с собаками кувалдой брата и сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

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Они обвиняются по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным с целью причинения боли и страданий, из корыстных побуждений, повлекшее гибель, группой лиц по предварительному сговору, в отношении нескольких животных»).

По данным следствия, 9 апреля в оперативные службы поступило сообщение об обнаружении трех собак в контейнере для твердых бытовых отходов (ТБО).

Было установлено, что жительница деревни Сергина уехала на работу вахтовым методом и попросила старшего брата, который живет рядом, присмотреть за собаками. Вечером 8 апреля племянник пострадавшей вместе с сестрой, чтобы не тратиться на содержание животных в отсутствие хозяйки, решили с ними расправиться. Они взяли металлическую кувалду и пришли на участок. Девушка держала цепь одной из собак, а брат наносил удары, после чего он расправился с двумя оставшимися самостоятельно. Все животные получили травмы, несовместимые с жизнью. Тела собак они выбросили в мусорный контейнер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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