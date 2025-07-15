В Екатеринбурге 12 человек были госпитализированы с сальмонеллезом

В Екатеринбурге 12 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести с сальмонеллёзом после посещения местного кафе.

Об этом сообщает Минздрав региона в Telegram.

«12 человек были госпитализированы в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести», — отмечается в заявлении.

В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное.

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