В Екатеринбурге 12 человек были госпитализированы с сальмонеллезом

В Екатеринбурге 12 человек были госпитализированы с сальмонеллёзом
В Екатеринбурге 12 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести с сальмонеллёзом после посещения местного кафе.
Об этом сообщает Минздрав региона в Telegram.
«12 человек были госпитализированы в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести», — отмечается в заявлении.
В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное.
Ранее на Ямале завели уголовное дело по факту массового отравления шаурмой.