Несколько человек пострадали в Воронеже после падения сбитого БПЛА

В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА лёгкие ранения получили несколько человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, всем была оказана медицинская помощь, одна женщина была госпитализирована с ранением плеча.

Также, отметил глава региона, в городе были повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях (остекление, фасады и балкон), а также частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, были посечены ряд торговых объектов и автомобилей.

Всего, уточнил Гусев, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены 12 БПЛА.

Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области и Мордовии

Ранее сообщалось, что в Ельце Липецкой области беспилотник упал на территории промышленной зоны, в результате чего пострадал один человек.

В Минобороны России заявили, что за ночь над регионами страны были сбиты 55 украинских БПЛА.