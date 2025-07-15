В Красноярске задержан мужчина, убивший и расчленивший сожительницу

В Красноярске задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своей 34-летней сожительницы. Как сообщает СУ СК по региону, преступление произошло 10 июня, когда подозреваемый вернулся из командировки.

"Второго июля 2025 года в правоохранительные органы поступило заявление жительницы Красноярска о безвестном исчезновении ее 34-летней подруги… Сотрудниками полиции удалось установить, что пропажа женщины носит криминальный характер, и к ее исчезновению причастен ее 42-летний сожитель", - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, между парой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов, приведших к ее смерти. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело, упаковал останки в пакеты и разбросал их в разных районах города, используя автобус и такси.

Задержанный полностью признал вину. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Криминалистам удалось обнаружить и изъять останки погибшей в ходе поисковых операций.

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