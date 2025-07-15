Российский подросток избил юношу и оправдался защитой девочек

В Нижнем Новгороде 16-летний подросток избил 15-летнего юношу и в свое оправдание сообщил, что заступался за девочек. Об этом сообщает NewsNN.

В сети распространилось видео, где молодой человек избивает другого юношу. После этого нападавший записал ролик с объяснением ситуации и рассказал, что сделал это, чтобы заступиться за двух 13-летних девочек. По словам несовершеннолетнего, подвергшийся нападению подросток якобы угрожал и домогался одной из них, а неприличные фото второй где-то опубликовал.

«Я его особо даже и не бил», — заявил подросток.

Видео с избиением и объяснениями нападавшего опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород». По данным канала, нападавший ведет блог, в котором выкладывал ролики с избиениями.