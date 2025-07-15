В Крыму ликвидировали лесной пожар на площади 8,6 га

В МЧС по Крыму заявили о ликвидации крупного лесного возгорания под Симферополем в районе села Прудовое.

«Лесной пожар в Симферопольском районе, с. Прудовое полностью ликвидирован на площади 8,6 га», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что площадь выгоревшей сухой растительности составила 110 га.

Пожар возник 12 июля в двух километрах от села.

Ранее в МЧС России заявили, что авиация МЧС и Росгвардии сбросили 117 т вод в ходе тушения природного пожара около Симферополя.