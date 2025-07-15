Ввзрывы прогремели в Ельце Липецкой области

Два взрыва раздались около 15 минут назад в городе Елец Липецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

"Предварительно, работает система ПВО по беспилотникам", - отмечается в сообщении.

По словам местных жителей, от взрывов, которые были слышны в разных частях города, содрогались окна. В настоящее время в в Липецкой области объявлена воздушная тревога. 14 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя, в том числе двухлетний мальчик, пострадали в Шебекинском округе в результате атаки беспилотников. По его словам, ребенка доставили в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадиной височно-теменной области.

Помимо этого, к медикам обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона на автомобиль в городе Шебекино. В понедельник стало известно, что бойцы Вооруженных сил России остановили, разминировали и захватили британский БПЛА, летевший над территорией России.

Им оказалась списанная с производства корабельная мишень Военно-морских сил Великобритании, которую Вооруженные силы Украины переоборудовали в ударный дрон с боевой частью около 8 кг.