Защита экс-замглавы Минобороны Иванова обжаловала его приговор

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц", обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Как сообщил ТАСС один из адвокатов экс-замминистра Денис Балуев, защита будет настаивать на его оправдании.

"Мы подали апелляционную жалобу на приговор Тимуру Иванову. В ней защита просит отменить решение суда первой инстанции по делу о растрате, прекратить по нему уголовное преследование и настаивает на оправдании своего подзащитного", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, апелляционная жалоба на первый приговор Иванову была направлена и по электронной почте.

Первого июля Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей, его бывшего подчиненного Антона Филатова - к 12,5 года колонии и штрафу 25 млн рублей.

Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы. Он лишен и госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней. Суд также взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов.

По этому делу, кроме Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, проходили бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский, а также топ-менеджер банка и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, которых объявили в международный розыск и заочно арестовали, а материалы в их отношении выделили в отдельное производство.

В рамках второго уголовного дела Иванову вменяется получение двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. По делу проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.