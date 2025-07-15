Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет воруют у абитуриентов учетную запись на портале «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

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Отмечается, что злоумышленники обещают абитуриентам «высокие шансы» поступить на бюджет, а после просят перейти по присланной фишинговой ссылке, ведущей на дубликат сайта «Госуслуги».

В министерстве уточнили, что, если человек соглашается на это условие, хакеры похищают его учетную запись на госпортале, в случае отказа — начинаются угрозы, что выпускника «вообще никуда не примут».

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