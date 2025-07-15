На Камчатке подросток выстрелил в ребенка

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На Камчатке подросток случайно ранил 12-летнего мальчика из пневматической винтовки. По данным регионального СУ СК РФ, инцидент произошел 12 июля в поселке Новый Елизовского района.

17-летний юноша, находившийся в гараже, неосторожно обращался с пневматической винтовкой, в результате чего произошёл выстрел. Пуля попала в плечо находившегося рядом ребёнка.

12-летний пострадавший был доставлен в хирургическое отделение местной больницы. По последним данным, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту происшествия.

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