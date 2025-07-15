В США разыскивают вора, похитившего диски с неизданными треками Бейонсе

В Атланте (штат Джорджия) полиция разыскивает вора, похитившего два чемодана с эксклюзивными материалами Бейонсе, включая неизданные музыкальные треки и сценарные планы будущих шоу.

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Как сообщает ABC, кража произошла из автомобиля, принадлежащего хореографу и танцору певицы.

Инцидент случился накануне финального концерта турне Бейонсе в Атланте. После выступления артистка отправится в Лас-Вегас. Полиция не раскрывает деталей расследования, но подчеркивает ценность украденных данных – на жестких дисках хранится конфиденциальная информация о творческих проектах обладательницы 28 премий «Грэмми».

Бейонсе (полное имя – Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) – одна из самых титулованных исполнительниц в мире, известная хитами «Crazy In Love», «Halo» и «Baby Boy». Утечка невыпущенной музыки может нанести ущерб ее будущим релизам.

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