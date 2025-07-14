Украинский беспилотник сбросил снаряд на Горловку

Два человека получили ранения в результате сброса снаряда с украинского дрона в Горловке ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов сегодня вечером около Кировских прудов ранения получили два мирных жителя Горловки», — говорится в сообщении.

Позже информацию уточнил глава региона Денис Пушилин. Он пояснил, что ранения получили мужчина 1965 г. р. и женщина 1978 г. р., им оказывают медпомощь.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области. Он также добавил, что в селе Николаевка Белгородского района дрон атаковал частное домовладение, а еще четыре FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».