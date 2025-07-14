В Петербурге девочку избили за лишний вес

В Петербурге десятилетней девочке понадобилась помощь медиков после драки со сверстниками. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел на детской площадке. По данным издания, несколько школьников избили ребенка из-за лишнего веса. В результате она сама обратилась к медикам, у пострадавшей диагностировали ушиб стенки живота, ее жизни ничего не угрожает.

По словам матери, девочка уже длительное время подвергается издевательствам со стороны сверстников.

«Регулярно, на протяжении двух лет, что мы тут живем, они ее травят», – рассказала женщина.

Однако раньше речь шла только о словесных конфликтах.

На данный момент полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Кемерово поймали подростков, которые издевались над 12-летней девочкой. Молодые люди ставили ее на колени и пытались затянуть в водоем. После того, как соответствующие видео появились в соцсетях, полиция начала проверку.