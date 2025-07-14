На части Замоскворецкой линии московского метрополитена прекратилось движение поездов из-за человека на железнодорожных путях. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На Замоскворецкой линии (2) нет движения от «Белорусской» до «Театральной». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

11 июля поезда на МЦД-4 следовали по маршруту в сторону Железнодорожной с незначительным отклонением от графика из-за короткой остановки одного из составов на станции Никольское. Из-за этого поезда, которые ехали за ним, направили по другому пути.

30 июня на Большой кольцевой линии метро временно вохросли интервалы движения поездов из-за присутствия человека на путях. Позднее стало известно, что на ветке остановилось движение от станции «Мневники» до станции «Аминьевская». Затем движение поездов восстановили, о состоянии упавшего на рельсы человека не сообщили.