Суд арестовал дезертира из Петербурга за попытку кражи из магазина

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя, дезертира Даниила Парамонова за попытку кражи из магазина.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Парамонова», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Петербурге приговорил к семи годам семи месяцам колонии строго режима мужчину, укравшего в 2023 году в магазине 14 упаковок куриных яиц.