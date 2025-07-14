В Москве и Подмосковье дома загорелись после ударов молний

В столичном регионе зафиксированы пожары, которые возникли после попадания молний в дома.

Как сообщили в соцсетях жители Истры, в первые часы после начала ненастья молния попала в частный двухэтажный дом с деревянной кровлей. По словам местных жителей, в коттедже было несколько человек, все они смогли быстро выйти на улицу. На место прибыли пожарные, спасатели пытаются ликвидировать последствия.

Примерно в то же самое время была зафиксирована аналогичная заявка из Одинцово, где молния попала в коттедж в Алексино. Крыша частного дома загорелась также в поселке Ивонино, затем последовали сигналы о пожарах после попадания молний из Красногорска и Троицка в Москве.

Пока данных о пострадавших не поступало. Однако ситуация осложняется тем, что огонь быстро распространился по деревянным крышам. А движение на улицах у частного сектора практически остановилось, так как проезжая часть оказалась затоплена ливнем.