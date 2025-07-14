ВСУ ударили по подстанции в Кременной в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотником ударили по трансформаторной подстанции в Кременной ЛНР. Об этом сообщили в региональном МЧС.

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«В службу «101» Кременной поступило сообщение об атаке БПЛА на трансформаторную подстанцию, в результате чего произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Пожар уничтожил трансформатор 110 кВт. Его ликвидация заняла у спасателей два часа.

Вечером 13 июля в МЧС РФ рассказали, что в Старобельске ЛНР горит кровля жилого многоквартирного дома на площади 450 квадратных метров. Огонь потушили усилиями 12 пожарных.

До этого на северо-западе Москвы произошел пожар в торговом центре «Солнечный ветер». Предварительно, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. По данным столичного управления МЧС РФ, еще до прибытия сотрудников экстренных служб из здания эвакуировали около 100 человек.