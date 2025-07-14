Вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку в Якутии

Вертолёт Ми-8 совершил незапланированную посадку в 26 км от Ленска в Якутии.

Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня в 16:00 (10:00 мск) при выполнении лесоавиационных работ воздушное судно Ми-8 АО «Авиакомпания „Алроса» совершило незапланированную посадку в 26 км от г. Ленска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 пропал на Дальнем Востоке. Экипаж воздушного судна не вышел на связь.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела.