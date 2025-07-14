В Истре молния ударила в дом и вызвала пожар

В Истре от удара молнии загорелся жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На опубликованных журналистами кадрах видна загоревшаяся крыша. Ее в настоящее время тушат пожарные. Жители дома успели покинуть его.

До этого стало известно, что в результате удара молнии по пляжу в селе Бунырево Тульской области пострадали семь отдыхающих. По данным МЧС, троих человек, включая подростка, врачам спасти не удалось. Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. СМИ писали, что все случилось на территории парк-отеля «Шахтер». Заряд ударил в компанию из семи человек.

Неделю назад в одном из пятиэтажных домов Казани произошел пожар из-за удара молнии. В результате инцидента в квартире частично сгорели кухонный гарнитур и натяжной потолок, корпус кондиционера и верхняя часть газовой плиты.