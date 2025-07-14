Москвич исчез после летнего корпоратива

Житель Москвы исчез после летнего корпоратива 12 июля на пляже в Строгино. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, родственники мужчины стали волноваться, когда тот не вернулся домой с мероприятия. Коллеги горожанина не смогли объяснить близким, куда тот делся.

Работника уже объявили пропавшим без вести. Предположительно, он мог пойти купаться и утонуть.

До этого в Приморском крае 16-летний подросток зашел в воду в бухте Уссурийского залива и пропал.

Еще раньше в Дагестане четырехлетний ребенок упал в реку и пропал, спасатели организовали его поиски.