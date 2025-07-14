Игра в бутылочку закончилась изнасилованием 12-летнего россиянина

В Уфе задержали двух человек после игры в бутылочку «по сильным правилам». Еще один объявлен в розыск. Об этом пишет «База».

По информации телеграм-канала, в марте 2025 года компания друзей — 19-летняя девушка, 20-летний и 18-летний юноши, две несовершеннолетние девочки и 12-летний мальчик решили поиграть в бутылочку.

Игра началась с обычных заданий с поцелуями, однако вскоре компания решила усложнить правила — уже на раздевание. Затем правила еще больше усложнились.

Среди заданий появилось – изнасилование несовершеннолетнего школьника 18-летним парнем* («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России). Такой вариант предложила одна из девушек.

Задание было выполнено, несмотря на протесты мальчика, а девушка заявила, что они играют «по сильным правилам».

Старшая сестра школьника узнала об этой истории спустя несколько месяцев и сразу отправилась писать заявление. Двоих участников игры вскоре задержали. На них были возбуждены уголовные дела по статье о «Развратных действиях сексуального характера». Парня, который изнасиловал 12-летнего мальчика, ищут.

*«международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России