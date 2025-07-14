Отцу и брату Субхана Мамедова избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов

У родственников блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, прошли обыски. Правоохранители отпустили отца артиста под подписку о невыезде, а брату назначили домашний арест.

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Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в соцсети.

— Отца Субхана Мамедова пока отпустили под подписку о невыезде, брата посадили под домашний арест. При оперативно-следственных мероприятиях у семейства Мамедовых нашли кучу денег, крутую желтую Ламбу за 10 миллионов и еще много всего дорогого и интересного, — рассказали в Telegram-канале «112».

До этого блогера лишили российского гражданства из-за предоставления заведомо ложных данных. Затем Subo запретили въезжать в Россию на 70 лет. После этого стало известно, что блогер не регистрировал в соответствии с законодательством свой доход, что стало причиной возбуждения в отношении его уголовного дела и последовавших обысков у родителей.