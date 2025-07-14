В Екатеринбурге мать задержали на глазах маленького ребенка в коляске

Газета.Ru

Полиция задержала екатеринбурженку после игры на гитаре. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на местные паблики.

В Екатеринбурге матерившуюся мать скрутили на глазах у ребенка
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Инцидент произошел на улице Вайнера. Женщина, по данным пабликов, играла, но не собирала деньги. При этом она якобы не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В какой-то момент к ней подошли сотрудники правоохранительных органов и после разговора стали заталкивать на глазах у маленького ребенка, который наблюдал за происходящим из коляски и плакал.

Ситуацию прокомментировали в МВД. По словам полицейских, женщина материлась при малолетнем. Правоохранители делали замечания, но она на них не реагировала. В результате ее доставили в участок и привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

«Ребенок передан бабушке», – сообщается в публикации.

На данный в ситуации разбираются сотрудники службы по делам несовершеннолетних. Они организовали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.