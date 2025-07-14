Перовский суд вынес приговор по делу о гибели рабочих в Москве

Перовский суд столицы вынес приговор виновному в гибели двоих рабочих при обрушении здания на востоке Москвы.

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Как сообщал ранее «МК», 12 октября 2024 года на Косинской улице во время демонтажа многоэтажного здания бывшего бизнес-центра произошла трагедия. Рухнувшая часть здания придавила двоих разнорабочих-родственников, мигрантов из Средней Азии. Оба погибли: тело одного нашли в тот же день, второго — на следующий день.

Вина за случившееся была возложена на ответственного за производство работ фирмы, осуществлявший снос. Он подтвердил, что оградительная лента была натянута с нарушениями требований безопасности. Перед началом сноса всем рабочим по рации было объявлено о необходимости покинуть опасную зону, однако он не убедился, что трудяги выполнили распоряжение. Двоих пропавших хватились лишь после того, как они не пришли на обед. Тогда коллеги пошли их искать и заметили торчавшую из кучи строительного мусора человеческую руку. На второй день удалось откопать второго погибшего.

Суд признал ответственного виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть двух лиц. Его приговорили к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.