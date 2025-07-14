В Подмосковье юный зацепер заживо сгорел на крыше поезда

Больше часа снимали специальные службы с крыши поезда обугленное тело 14-летнего зацепера. Парень дотронулся голыми руками до токоприемника и погиб на глазах своих друзей.

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Как стало известно "МК", жуткий инцидент произошел в воскресенье вечером на платформе Новоподрезково Ленинградского направления. На крыше поезда сообщением Тверь — Москва диспетчеры увидели некую черную массу и поняли, что это жертва электротравмы. По отзывам очевидцев, у парня полностью сгорела одежда, а тело уже невозможно было опознать.

Позже выяснилось, что с юным зацепером катались два приятеля — они были в шоке от увиденного и поначалу не проявили себя перед представителями правоохранительных органов. Но потом во всем сознались и сказали, что уже год находятся во власти своего пагубного пристрастия. Ужас в том, что родители погибшего парня знали про его хобби, пытались отучить его от вредной привычки, но так и не смогли.

Как рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Анастасия Глущенко, возбуждено уголовное дело по факту смертельного поражения электрическим током несовершеннолетнего на железной дороге в Москве. Следствием будет дана оценка действиям лиц, вовлекших несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни.