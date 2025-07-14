В российской колбасе нашли опасный фермент

В сырокопченой полусухой колбасе от АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» нашли микробную трансглютаминазу — опасный фермент, вызывающий онкологические заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Отмечается, что фермент был обнаружен после лабораторных исследований колбасы, которая была куплена в Москве. При этом, трансглютаминаза запрещена к применению в пищевых продуктах на территории Евразийского экономического союза из-за своей опасности. К брендам АО «Останкинского мясоперерабатывающего комбината» относятся «Папа может», «Останкино», «Коровино» и другие.

Трансглютаминаза — фермент, меняющий структуру белковых молекул. В пищевой промышленности его используют для «склеивания» фрагментов мяса в цельный продукт, а также улучшения его текстуры. Добавка попала под запрет из-за ее воздействия на организм — ее употребление может привести к повышенной проницаемости кишечной стенки, а также развитию аутоиммунных и онкологических заболеваний.