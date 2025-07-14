Резиновая обувь спасла от гибели несколько человек, находившихся на пляже в Тульской области во время удара молнии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сегодня стало известно, что трое человек, включая ребенка, стали жертвами удара молнии по пляжу в Тульской области. По информации СМИ, трагедия произошла у отеля «Шахтер», расположенного в городском округе Алексин.

Молния попала по влажному песку пляжа рядом с рекой, после чего током ударило несколько человек, которые находились поблизости, пишет Baza.

«Однако те, кто был в сланцах или успел отойти на значительное расстояние, остались живы. Все трое погибших, предварительно, были на пляже без обуви», - отмечает канал.

В Следственном комитете России по региону подтвердили факт гибели людей на пляже. Однако число жертв не назвали. Организована проверка, в рамках которой ведется осмотр места происшествия.

Ранее турист из Москвы умер от удара молнии во время приготовления еды на костре в Валдайском районе Новгородской области. Также молния обесточила подстанцию в Великом Новгороде - в результате часть горожан осталась без электричества.