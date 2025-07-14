Годовалый мальчик играл со старшим братом и упал в костер в Чечне

В Чечне годовалый мальчик упал в костер и не выжил, сообщает «Сапа Кавказ».

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Несчастный случай произошел в селе Гехи Урус-Мартановского района республики. Хозяева одного из частных домов развели на заднем дворе костер, рядом с которым оказались двое детей. Годовалый мальчик бегал за восьмилетним братом, споткнулся и упал в огонь у него на глазах.

Сначала, по данным Telegram-канала, ребенка доставили в районную больницу, а затем перевезли в Грозный. Он получил тяжелые ожоги, и врачам не удалось спасти жизнь мальчика. По факту произошедшего ведется проверка.

В прошлом месяце липчанин пытался разжечь костер и вспыхнул сам. Инцидент произошел, когда 61-летний житель города попытался развести огонь под дождем, используя около половины ведра бензина. В результате мужчина загорелся сам.

Пострадавшего доставили в реанимацию ожогового центра больницы №3 «Свободный сокол». Врачи диагностировали ожоги III степени на 50% поверхности тела — с головы до ног. Состояние пациента оценивается как тяжелое, медики борются за его жизнь.