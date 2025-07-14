Пьяные мужчина и женщина закурили в туалете самолета, устроили драку и сорвали рейс

Двое пассажиров авиакомпании TUI закурили в туалете самолета, устроили драку и сорвали рейс. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 8 июля, с лайнером, возвращавшимся с мексиканского курорта Канкун в Лондон. Во время полета бортпроводники обнаружили в уборной курящих мужчину и женщину, которые проигнорировали их замечания.

«Они были явно пьяны, и он фактически напал на свою спутницу», — рассказал изданию New York Post попутчик дебоширов Терри Лоуренс.

В итоге пилотам пришлось совершить аварийную посадку в американском штате Мэн. Там сотрудники аэропорта вывели пару недисциплинированных пассажиров из салона. Остальным путешественникам пришлось провести ночь в городе Бангор и вылететь в точку назначения на следующий день.

Ранее два пассажира самолета устроили драку из-за медитации одного из них. Конфликт произошел на глазах у их попутчиков и попал на видео.