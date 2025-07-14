Акунина* приговорили к 14 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*). Об этом в понедельник, 14 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Григория Чхартишвили* (псевдоним Борис Акунин*) к 14 годам лишения свободы, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала Нефедова.

Кроме того суд запретил Акунину* администрировать сайты в Сети сроком на четыре года. Также его оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Одной из причин, по которой в отношении Акунина* возбудили уголовное дело, стал его разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус. На заседании суда свидетель заявил, что в ходе разговора писатель сообщил, что согласен финансировать военные действия Вооруженных сил Украины.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.