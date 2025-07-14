Семья фермеров похитила и избила работника за якобы похищенный скот в Клину

Семья фермеров из Клина подозревается в совершении преступления в отношении своего работника, которого задержанные избили, а затем похитили и привязали цепями за якобы похищенный скот.

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Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.

— По данным следствия, 22 июня 2025 года обвиняемые, проезжая на автомобиле в деревне Кореньки городского округа Клин, увидели следовавшего по обочине мужчину. Злоумышленники решили похитить его и удерживать на ферме для получения от него денежной суммы долга за якобы совершенное им воровство скота, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Потерпевшего истязали и держали на цепи, чтобы он не убежал. Однако мужчине удалось спастись, добраться до медучреждения, а затем и до полиции. Правоохранители задержали подозреваемых, которыми оказались семья фермеров, действовавшая по предварительному сговору, отметили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело и заключили их в СИЗО. Правоохранители продолжают следственные мероприятия, целью которых является сбор и закрепление доказательственной базы.

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