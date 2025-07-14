В Сочи начали разыскивать участников драки на канатной дороге

На сочинском горнолыжном курорте произошла драка возле канатной дороги, полиция приступила к розыску причастных к инциденту, сообщили в региональном ГУ МВД.

Видео с массовой дракой возле канатной дороги на горнолыжном курорте распространились в соцсетях, передает ТАСС.

По данным МВД, инцидент произошел во время дня открытых дверей на курорте «Газпром Поляна». В этот день был установлен специальный тариф на проезд по всем канатным дорогам на вершины «Лаура» и «Альпика» – стоимость составила 100 рублей.

Устанавливаются лица, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой футболист Федор Смолов подрался с двумя мужчинами в «Кофемании» в Москве, сам инцидент произошел еще в мае, но видео распространилось позже.