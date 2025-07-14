В Тульской области молния унесла жизни трех человек, в том числе ребенка. Как сообщает Shot в понедельник, 14 июля, удар пришелся на группу отдыхающих на пляже.

Инцидент произошел примерно в 13:30 по московскому времени в селе Бунырево, рядом с городом Алексин. Люди находились на пляже, когда разряд молнии попал в толпу. В результате шесть человек получили травмы, их сейчас осматривают медики.

По имеющимся данным, штормовое фронтальное движение продолжается в южном направлении, передает Telegram-канал.

В середине марта стало известно, что количество погибших в результате штормов и торнадо в Соединенных Штатах увеличилось до 28 человек. Обрушившиеся на штаты Миссури, Индиана, Техас, Арканзас, Иллинойс, Кентукки и Миссисипи торнадо и штормы угрожали около 138 миллионам граждан. Также экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров, зафиксировано почти 100 очагов возгораний.