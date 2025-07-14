Полтонны кокаина сожгли в Санкт-Петербурге

Более 500 килограммов кокаина, который являлся вещдоком в уголовных делах, сожгли в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

По данным ведомства, стоимость уничтоженного наркотика превышала один миллиард рублей.

— Общий вес наркотического средства кокаин, уничтоженного на специальном испытательном полигоне одного из предприятий города, составил 530 кг, — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее сотрудники полиции задержали 37-летнего иностранного гражданина, который пытался разложить закладки с кокаином в ЦАО столицы. Согласно справке об исследовании, изъятое содержит наркотическое средство — кокаин массой около 33 граммов.