Пьяная россиянка напала с ножом на прохожих в Санкт-Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло резонансное нападение. Пьяная девушка с ножом атаковала прохожих на улице Гончарной. Конфликт начался со спора, но быстро перерос в агрессию с применением оружия.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка размахивала ножом, после чего нанесла тяжёлые ранения молодому человеку.

Пострадавший с множественными ножевыми ранениями грудной клетки был экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии. Нападавшую задержали на месте преступления.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Как выяснилось, ранее девушка привлекалась только за административные правонарушения — мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественных местах. Расследование инцидента продолжается.