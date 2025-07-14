Туристы устроили драку в очереди на канатную дорогу в Сочи

В Сочи туристы устроили массовую драку в очереди на канатную дорогу. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

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Уточняется, что в минувшие выходные у канатной дороги «Газпрома» образовалось ажиотажное скопление туристов: в этот день подъем стоил 100 рублей вместо 2000.

Очередь растянулась на несколько сотен метров: люди стояли под палящим солнцем несколько часов. Очевидцы отметили, что некоторые туристы начали вести себя неадекватно из-за алкогольного опьянения.

Все закончилось массовой потасовкой: один из туристов ударил несколько раз женщину руками и ногами, передает Telegram-канал.

В Таиланде женщина набросилась на туристку из России с криком «Это моя страна!», после чего начала бить ее по голове, груди и другим частям тела в машине такси. Нападавшая не только начала бить девушку, но и попыталась отобрать у нее телефон. На помощь отдыхающей пришли двое мужчин. Оказалось, что эта женщина не в первый раз бросается на туристов.