Захватившие заложников в российском СИЗО сделали заявление

Перед Южным окружным военным судом предстали пятеро захвативших заложников в следственном изоляторе № 1 (СИЗО-1) Ростова-на-Дону летом 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Фигуранты — Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев. Они обвиняются по статьям о попытке побега, захвате заложников, дезорганизации работы учреждений, участии в террористической организации, покушении на теракт и подготовке к участию в незаконном вооруженном формировании. На заседании четверо полностью признали вину, а пятый — частично.

Захват заложников и попытки побега заключенных ростовского СИЗО произошли 16 июня 2024 года. В преступлении участвовали девять человек, четверых из них ликвидировали в ходе штурма.