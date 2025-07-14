ФСБ: в Тюмени нейтрализован агент Украины, готовивший теракт

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В Тюменской области сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта, который, по данным спецслужб, готовил завербованный украинскими разведчиками гражданин России. Об этом сообщил ТАСС.

В Тюменской области ФСБ ликвидировала завербованного СБУ россиянина
© РИА Новости

По данным ведомства, злоумышленник планировал атаку на одного из военнослужащих Минобороны РФ. В пресс-службе ФСБ сообщили, что мужчина 1987 года рождения достал из тайника взрывное устройство. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.

По информации источника ТАСС, при задержании подозреваемый бросил гранату в сторону силовиков. На месте нашли самодельное взрывное устройство, переделанный травматический пистолет и боеприпасы. В доме подозреваемого нашли еще две самодельные гранаты.

Выяснилось, что с начала 2025 года мужчина передавал украинской стороне данные о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и маршрутах военных эшелонов по Транссибу. Получив задание на теракт, он начал следить за перемещениями военнослужащего, чтобы установить взрывчатку под его машиной. После атаки агент намеревался уехать на Украину и вступить в бой против российских войск.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки. Ведутся следственные действия.

ФСБ также напомнила, что украинские спецслужбы продолжают вербовку россиян через интернет, соцсети и мессенджеры. Граждан просят быть осторожными и не вступать в переписку с незнакомцами, особенно через Telegram и WhatsApp.