Россиянка сломала ключицу жене бойца СВО из-за непрополотой тропинки

Жительница Кургана сломала ключицу жене бойца специальной военной операции (СВО) из-за непрополотой тропинки возле дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община Zov».

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Пострадавшая пояснила, что на нее набросилась соседка. Как утверждает россиянка, женщина схватила ее за волосы, ударила, после чего толкнула на землю. Супруга военного упала на плечо, сломав ключицу.

Медики установили пациентке аппарат Илизарова и провели операцию. Ее ждет долгий период восстановления.

Женщина пояснила, что у них с мужем-участником спецоперации нет родственников и друзей в Кургане. За помощью она обратилась к дружинникам. Ее начали консультировать юристы.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области женщина оскорбила родителей участника СВО рядом с его могилой.

Россиянку признали виновной в совершении административного правонарушения. После этого родители военного попросили компенсировать причиненный им моральный вред. Суд удовлетворил их просьбу, а также компенсировал расходы, связанные с рассмотрением дела.