СМИ: пилот разбившегося в Индии Boeing мог страдать от психологических проблем

Капитан пассажирского Boeing 787-8 Dreamliner, разбившегося в Индии, Сумит Сабхарвал мог страдать из-за психических проблем после смерти матери. Об этом пишет Daily Mail.

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Авиалайнер Air India рухнул на дома практически сразу после взлета 12 июня. В авиакатастрофе погибли 260 человек. Согласно предварительному отчету, выполнявший рейс 171 в Ахмедабаде борт упал из-за того, что переключатели подачи топлива обоих двигателей (fuel cutoff switches) по неизвестной причине были переведены из положения RUN («работа») в положение CUTOFF («отключено») с интервалом в одну секунду.

Это действие немедленно прекращает подачу топлива в двигатели и применяется при их возгорании. При этом, согласно расшифровке, перед падением один из пилотов спросил у другого, зачем тот отключил подачу топлива, на что второй ответил, что он этого не делал.

Ведущий эксперт по безопасности полетов в Индии, капитан Мохан Ранганатан отметил, что «несколько» пилотов Air India якобы подтвердили, что у командира экипажа Сумита Сабхарвала были проблемы с психическим здоровьем. Также известно, что он взял отпуск в связи со смертью своей матери.

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Представители следствия изучает медицинскую карту капитана Сумита Сабхарвала, а один из его бывших коллег охарактеризовал пилота как «добросовестного джентльмена», заметив, что тот «думал о досрочном выходе на пенсию в ближайшие пару лет», планируя ухаживать за своим пожилым отцом.

При этом в Air India отказалась от комментариев, а официальный представитель материнской компании Tata Group сообщил, что капитан Сабхарвал не брал больничный.

Там также отметили, что в течение последних двух лет оба пилота, находившихся на борту самолета, прошли медицинское обследование I класса, которое оценивает в том числе их психофизические способности.