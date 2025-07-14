Родных Subo задержали за соучастие в схемах блогера по уходу от налогов

Правоохранители задержали родственников блогера Subo (Субхан Мамедов). Как сообщает Telegram-канал Mash, они помогли ему с уходом от уплаты налогов на 50 млн рублей.

© Соцсети

По информации канала, силовики провели обыски в квартирах, где были прописаны соучастники Мамедова. Его брату Самиру, известному под псевдонимом Samo, назначили домашний арест, а отцу — подписку о невыезде. На протяжении двух лет родственники зарабатывали деньги с блога Subo, не открывая индивидуальное предпринимательство или компании. Переводы поступали на счета брата и отца.

Напомним, что Субхан Мамедов стал известен благодаря пранкам, а также выпустил несколько музыкальных треков. В феврале 2025 года Subo лишили гражданства России и запретили въезд в страну на 70 лет. СМИ писали, что блогер предоставил ложные сведения о себе при подаче документов, а также выкладывал в соцсетях ролики в форме сотрудников полиции, в которых пытался спровоцировать российских стражей правопорядка.

14 июля стало известно, что в отношении Мамедова возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Сумма ущерба — 50 млн рублей.