В Берлине начался суд над врачом по делу об убийстве 15 человек

Судебный процесс над врачом паллиативной медицины, который обвиняется в убийстве как минимум 15 пациентов, начался в понедельник в столице Германии. Дело рассматривается в земельном суде Берлина, который до 28 января 2026 года назначил 35 заседаний.

По данным следствия, 40-летний мужчина убивал пациентов в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. Он вводил им анестетик и мышечный релаксант. Последний приводил к параличу дыхательных мышц и затем к остановке дыхания и смерти. Первой и самой молодой жертве было 25 лет, самой пожилой - 94 года. Сейчас правоохранительные органы проверяют еще 75 подозрительных случаев, так что не исключено, что жертв может быть гораздо больше.

Прокуратура считает, что врач действовал "из низких побуждений", убивая лиц, заведомо для него находившихся в беспомощном состоянии. Подозреваемый с августа 2024 года находится в следственном изоляторе.