Поиски пропавшего Ми-8Т в Хабаровском крае возобновились

Поиски пропавшего в Хабаровском крае транспортного вертолета Ми-8Т возобновились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

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Сообщается, что сейчас ими занимается вертолет Ми-8Т "Дальнереченск Авиа". Перед этим к поискам привлекались три воздушных судна, которые на ночь возвращались в аэропорт базирования - самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", вертолет Ми-8 "Дальнереченск Авиа" и вертолет Ми-8 Хабаровского спасательного центра МЧС России. 15 июля самолет Ан-26 уже не привлекался к спасательным работам. Судно с тремя членами экипажа и двумя пассажирами на борту пропало 14 июля на пути из Охотска в Магадан.

Вертолет не вышел на связь в положенное время. Журналисты РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу Охотского района сообщили, что экипаж пропавшего Ми-8 не подавал сигнал бедствия перед тем, как исчезнуть с радаров. До этого МЧС сообщило, что спасатели осмотрели 800 тыс. кв. км в поисках пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае.