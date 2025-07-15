В ХМАО вынесли приговор членам организованной преступной группировки

Городской суд Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор членам ОПГ, обвиняемым в совершении более 30 преступлений.

Об этом сообщает URA.RU.

Суд счёл доказанными факты совершения преступлений, в числе которых — похищение человека, вымогательство, разбой, мошенничество, грабеж и кража.

Троих обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от 8 лет до 11 лет 10 месяцев в исправительных колониях строгого и особого режимов.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор подростку, обвиняемому в убийстве 14-летней подруги и её 62-летней матери. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.