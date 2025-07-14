Туристы подрались в очереди на подъемник в Сочи

Туристы подрались в очереди на канатный подъемник в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Shot, толпа людей собралась после резкого снижения цен — с 2 тысяч рублей до 100 рублей за подъем.

На опубликованных кадрах запечатлен конфликт, который привел к массовой драке. По всей видимости, поругались две компании — сперва один из ждавших очереди людей набросился и стал избивать оппонента, а после его товарищ напал уже на находившуюся рядом женщину. Турист сперва ударил ее рукой по лицу, а когда та упала — ударил ногой.

По словам очевидцев, люди часами ждали прохода на жаре. Рядом продавали алкоголь и некоторых «развезло», что и могло подтолкнуть отдыхающих к конфликту.