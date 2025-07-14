Экс-владельца Внешпромбанка Беджамова заочно отправили за решетку на 14 лет

Экс-владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов заочно получил 14 лет лишения свободы.

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Такой вердикт вынес Хамовнический суд Москвы. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

— Приговором Хамовнического районного суда города Москвы Беджамов Георгий Иванович признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Уточняется, что приговор вступит в силу только после того, как бывший банкир будет задержан на территории России. Также стало известно, что суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего.

Георгий Беджамов скрывается в Великобритании. Он обвиняется в присвоении незаконным путем 156 миллиардов рублей. Деньги банка беглец вместе с подельниками получил, выдавая невозвратные кредиты 86 гражданам и 427 организациям. Кроме того, Беджамов присвоил себе средства, списывая с депозитных счетов клиентов банка без их ведома.