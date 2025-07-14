Блогера Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела

Блогера и певца Subo (Субхан Мамедов – настоящее имя) объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Подмосковью.

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Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела. Его обвиняют в неуплате налогов общей суммой 50 миллионов рублей.

В феврале 2025 года Мамедова лишили гражданства России и запретили въезд в страну на 70 лет из-за пранков. По данным СМИ, блогер предоставил ложные сведения о себе при подаче документов. Он также выкладывал в соцсетях ролики в форме сотрудников полиции, в которых пытался спровоцировать российских стражей правопорядка.

Субхан Мамедов родился в Москве, а стал известен в сети благодаря выпуску пранков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на YouTube. Он также выпустил несколько треков — DMZ, «Ты знай» и других — и выкладывал ролики, посвященные автомобильной тематике. В своих соцсетях мужчина демонстрировал роскошный образ жизни.