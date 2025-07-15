В Воронеже автомобили загорелись после атаки БПЛА и попали на видео

В Воронеже автомобили загорелись после атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Полыхающие машины на Политехническом переулке в Воронеже и обстановка спустя полчаса. Из-за украинской атаки сгорели киоск и несколько машин. Во дворе разбросаны обломки окон и ветки деревьев», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что машины горят на парковке. Кроме того, автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на место прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Кроме того, в Амурской области фура с картошкой сгорела дотла. Возгорание произошло на территории транспортного терминала «Кани-Курган». Никто из людей не пострадал.