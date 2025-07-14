Борис Акунин* не признает свою вину в публичном оправдании терроризма
Григорий Чхартишвили*, известный под псевдонимом Борис Акунин*, не признает свою вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.
Об этом в понедельник, 14 июля, рассказал его адвокат из зала суда.
— Писатель Борис Акунин* не признает вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах, — передал слова адвоката Олега Дубинина корреспондент ТАСС из Второго Западного окружного военного суда.
Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана, отметил защитник.
Ранее столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении писателя. Борис Акунин* заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.