Григорий Чхартишвили*, известный под псевдонимом Борис Акунин*, не признает свою вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

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Об этом в понедельник, 14 июля, рассказал его адвокат из зала суда.

— Писатель Борис Акунин* не признает вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах, — передал слова адвоката Олега Дубинина корреспондент ТАСС из Второго Западного окружного военного суда.

Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана, отметил защитник.

Ранее столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении писателя. Борис Акунин* заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.