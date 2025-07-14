ФСИН России опровергла информацию об угрозе жизни бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взятки на 1,4 млрд рублей.

"Распространяемая в СМИ информация об угрозе безопасности осужденного Захарченко Д. не соответствует действительности. Личная безопасность осужденного Захарченко Д. обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (предусматривает право осужденного обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности и принятие мер, устраняющих угрозу - прим. ТАСС)", - сообщили во ФСИН.

Там подчеркнули, что условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства, его права и законные интересы не нарушались.

"Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается", - отметили в службе исполнения наказаний.

Стало известно об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн рублей, лишили звания и госнаград. 17 мая 2022 года суд приговорил Захарченко с учетом предыдущего приговора к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей по делу о получении взяток на 1,4 млрд рублей в течение почти 10 лет.